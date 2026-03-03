Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: i bambini sono stati avvelenati
Le trame del Paradiso di mercoledì 4 marzo 2026: a fare stare male i piccoli è una grave contaminazione. Cesare, aizzato da Rebecca, assale Irene
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 119.
Dove eravamo rimasti il 3 marzo 2026
Enrico intuisce qual è l’origine della malattia che sta colpendo alcuni bambini. Concetta, volto dell’ultimo numero di Paradiso Market, viene invitata a un evento al Circolo con i rappresentanti di elettrodomestici per promuovere la nuova lavatrice. Valeria Craveri cerca una collaborazione con il Paradiso puntando su una lingerie innovativa. Irene vive un momento romantico con Cesare, ma Rebecca si muove nell’ombra e riesce a impossessarsi della lettera che legava zia Sandra alla nipote su una promessa di matrimonio.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 4 marzo 2026
Enrico crede che la possibile causa della misteriosa malattia, che colpisce alcuni bambini, sia dovuta a un avvelenamento da contatto con un terreno o con un’acqua contaminata. Roberto e Marcello hanno opinioni diverse sull’offerta della Craveri, mentre le Veneri concordano sulla qualità e la modernità della sua lingerie. Concetta ha accettato la proposta di Marcello, ma è in ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico. Rebecca consegna la lettera di zia Sandra a Cesare, che si presenta da Irene urlandogli tutta la sua delusione.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
