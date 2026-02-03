Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi
Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentimenti a Rosa e Mimmo fa un gesto di grande amore verso Agata. Non si torna indietro
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 99.
Dove eravamo rimasti il 3 febbraio 2026
Mimmo capisce che Agata sta rinunciando al lavoro a Firenze per lui e prende una decisione importante. Matteo ha accettato l’offerta di Umberto come delegato di produzione: la notizia riempie di entusiasmo Odile ma suscita la gelosia di Ettore. Nel frattempo, un’emergenza familiare agita i fratelli Marchesi. Marcello nota una profonda sintonia professionale tra Rosa e Tancredi e teme che lui possa insinuarsi con astuzia nel suo rapporto con la Camilli.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 4 febbraio 2026
Mimmo esorta Agata ad accettare l’offerta di lavoro a Firenze: lui ha deciso di stare al suo fianco. Intanto, il regista del musicarello ha scelto la Galleria del Paradiso come set cinematografico, suscitando il disappunto di Ettore, il quale teme che la GMM venga messa in ombra. Enrico indaga sulle responsabilità di Di Meo in merito a una complicazione dopo un intervento su un paziente grave. Irene si prepara a compiere un passo importante con Cesare, mentre Tancredi confessa a Rosa i suoi sentimenti.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
