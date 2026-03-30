Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: niente proposta di matrimonio per Delia Le trame del Paradiso di martedì 31 marzo 2026: Botteri decide di aspettare a chiederle la mano. Umberto al contrattacco e Johnny non rinuncia a Irene

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 137.

Dove eravamo rimasti il 30 marzo 2026

Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio, ma prima di andare via la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. Don Saverio propone a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze, torna Agata a sorpresa. Odile, spinta da Ettore, è determinata a chiudere qualsiasi rapporto con Umberto. Irene cerca di consolare Johnny dopo la notizia che il suo amico Brian è morto in Vietnam e i due finiscono per cedere a un bacio appassionato.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 31 marzo 2026

Matteo scopre che Odile sta per sposare Ettore e mentre i fratelli Marchesi credono di aver raggiunto il loro obiettivo, Umberto sollecita la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. Agata dice di aver lasciato Firenze per un’interruzione delle operazioni di restauro, ma il suo racconto non convince qualcuno. Botteri non sa più se fare la proposta a Delia prima che lei parta per gli Stati come parrucchiera personale di Marina. Dopo il bacio Johnny prova a parlare con Irene, ma viene interrotto dall’arrivo di Cesare.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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