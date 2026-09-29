Il paradiso delle signore, i bilanci sono in rosso: Riccardo e Diana nei guai Le trame del Paradiso di mercoledì 30 settembre 2026: Umberto non ha soldi per il fast-food e Carla taglia i fondi alla figlia. Le contromosse dei due ragazzi

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 18 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 29 settembre 2026

Cesare è stato chiamato al Paradiso, in qualità di avvocato, per tentare di risolvere il problema creato da Marcello nel firmare il contratto con la compagnia di crociere, ma Elisa e Valter si sentono minacciati dalla sua presenza. L’ingresso di Diana al Circolo suscita la curiosità dei presenti e sorprende Rebecca, mentre Mimmo, intento ai preparativi per l’evento di venerdì, scopre che le due ragazze sono cugine. Riccardo e Umberto si aprono sulle difficoltà reciproche del momento e si promettono sostegno l’un con l’altro.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 30 settembre 2026

Dopo aver appreso che Umberto non è in grado di finanziare il progetto del fast-food, Riccardo è pronto a trovare nuovi soci; nel frattempo, una telefonata da Parigi mette in allarme Marta che nota un certo turbamento nel fratello. Delia e Gianlorenzo devono risolvere un altro imprevisto riguardo al loro matrimonio. Marcello vuole risolvere da solo il problema con le navi da crociera e chiede aiuto a Valeria. Simona, rimasta sola in Galleria, accenna dei passi di danza, ma cade e viene soccorsa da Valter. Diana scopre che Carla le ha tagliato i fondi e tenta le buone maniere per ottenere il perdono della madre, che, però, non cede. Marta mette Riccardo alle strette e lui le riferisce il contenuto della telefonata di Nicoletta.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 29 settembre 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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