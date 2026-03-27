Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Odile ha preso la sua decisione Le trame del Paradiso di lunedì 30 marzo 2026: la ragazza non vuole più avere nulla a che fare con Umberto. Bacio galeotto tra Irene e Johnny

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 136.

Dove eravamo rimasti il 27 marzo 2026

La gravidanza di Marina si è rivelata un falso allarme, nel frattempo, però, tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto è determinato a dimostrare davanti a tutti di non avere nulla da nascondere, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di avere speculato sulla salute dei bambini fa sì che Ettore possa spingere Odile a fare una scelta radicale.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 30 marzo 2026

Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio; prima di andare via la diva fa una proposta a Delia. Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. Don Saverio propone a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze torna a sorpresa Agata. Odile, spinta da Ettore, è determinata a chiudere qualsiasi rapporto con Umberto. Irene cerca di consolare Johnny dopo la notizia che il suo amico Brian è morto in Vietnam e i due finiscono per cedere a un bacio appassionato.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 27 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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