Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 30 gennaio 2026: il drammatico errore di Tancredi Le trame del Paradiso di venerdì 30 gennaio 2026: una gaffe fa infuriare Rosa e Marcello, la pace si allontana. La confessione di Umberto a Greta

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 96.

Dove eravamo rimasti il 29 gennaio 2026

Ciro e Mimmo hanno grandi progetti per la Caffetteria, mentre Agata ha chiesto alla madre di tacere sulle sue novità lavorative. Le Veneri vogliono far riappacificare Rosa e Marcello e Irene si rivolge a Don Saverio. La vicinanza di Greta e il suo legame con Ettore ha fatto riaffiorare in Umberto lontani ricordi di famiglia. Barbara chiede l’intervento immediato di Enrico per una sua amica incinta, portata d’urgenza in ambulatorio e assiste al parto. In occasione della conferenza stampa per la promozione del film, organizzata al Circolo, Odile annuncia ufficialmente il fidanzamento con Ettore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 30 gennaio 2026

Agata riceve un’offerta di lavoro interessante per il suo futuro professionale, che però comporta un suo trasferimento da Milano. Dopo l’intervento della sera prima, Enrico pensa di lasciare l’università e accettare la proposta fattagli da Moretti di prendere le redini dell’ambulatorio. Una gaffe di Tancredi scatena l’ira di Rosa nei confronti di Marcello: sfuma il piano di Irene di farli riappacificare. Umberto si apre con Greta e le fa una rivelazione importante riguardo suo fratello.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 29 gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche