Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Rebecca trama contro Irene (e Cesare) Le trame del Paradiso di martedì 3 marzo 2026: la felicità della Venere è a rischio per colpa di una lettera. Momento d'oro per Concetta. Arriva una lingerie nuova

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 118.

Dove eravamo rimasti il 2 marzo 2026

Sulla copertina del nuovo numero di Paradiso Market spicca la foto di Concetta e a Casa Puglisi arriva la nuova lavatrice. I fratelli Marchesi scoprono che a mandare qualcuno a Londra, dalla madre, è stato Umberto, il quale tenta di spiegarne i motivi a Ettore. Durante la cena al Circolo con le Veneri voluta da zia Sandra, Rebecca sente che la zia vuole mantenere una promessa fatta a Irene. Enrico riceve una telefonata da Barbara: il fratellino Maurizio si è aggravato. Aumentano i casi di bambini con strani sintomi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 3 marzo 2026

Enrico intuisce qual è l’origine della malattia che sta colpendo alcuni bambini. Concetta, volto dell’ultimo numero di Paradiso Market, viene invitata a un evento al Circolo con i rappresentanti di elettrodomestici per promuovere la nuova lavatrice. Valeria Craveri cerca una collaborazione con il Paradiso puntando su una lingerie innovativa. Irene vive un momento romantico con Cesare, ma Rebecca si muove nell’ombra e riesce a impossessarsi della lettera che legava zia Sandra alla nipote su una promessa di matrimonio.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 2 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche