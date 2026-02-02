Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Odile fa infuriare Ettore (per Matteo)
Le trame del Paradiso di martedì 3 febbraio 2026: pene amorose per i due neo-fidanzati ma anche per Rosa e Marcello (c'è di mezzo Tancredi)
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 97.
Dove eravamo rimasti il 2 febbraio 2026
Agata ha ricevuto un’offerta di lavoro a Firenze, ma teme la separazione da Mimmo. Umberto si trova ad affrontare le crescenti difficoltà della produzione cinematografica e si rivolge a Matteo, facendogli una proposta allettante. Enrico è convinto di aver fatto la scelta giusta prendendo in mano l’eredità di Moretti, ma una visita inaspettata di Di Meo turba per un attimo la sua serenità. Rosa e Marcello tentano ancora una volta di chiarirsi, ma la distanza tra i due sembra incolmabile.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 3 febbraio 2026
Mimmo capisce che Agata sta rinunciando al lavoro a Firenze per lui e prende una decisione importante. Matteo ha accettato l’offerta di Umberto come delegato di produzione: la notizia riempie di entusiasmo Odile, ma suscita la gelosia di Ettore. Nel frattempo, un’emergenza familiare agita i fratelli Marchesi. Marcello nota una profonda sintonia professionale tra Rosa e Tancredi e teme che lui possa insinuarsi con astuzia nel suo rapporto con la Camilli.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
