Il Paradiso delle Signore 10, salta il matrimonio della Contessa? Umberto smaschera Marcello
Le nozze di Adelaide salteranno? Ecco le anticipazioni delle puntate della soap di Rai Uno in onda da lunedì 29 a venerdì 3 ottobre 2025
Il Paradiso delle Signore ha riaperto le sue porte da sole due settimane ma già non sono mancati clamorosi colpi di scena e svolte più o meno inaspettate, come quella che ha visto protagonisti Adelaide e Marcello (e Umberto nell’ombra), mentre il pubblico faceva la conoscenza anche con i nuovi personaggi che animano la decima stagione della soap. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Scopriamo tutte le anticipazioni su cosa vedremo nelle puntate della settimana che va da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre. Come sempre, l’appuntamento è, a partire dalle 16 su Rai 1.
Anticipazioni Il Paradiso delle signore lunedì 29 settembre
Passata la bufera mediatica, Adelaide può concentrarsi sui preparativi per il matrimonio con Marcello. Rosa è impegnata a scrivere un articolo che riabiliti agli occhi della pubblica opinione Marcello e questo crea l’occasione per un nuovo avvicinamento con Tancredi. Enrico si sente in colpa per non aver svelato a Marina Valli tutta la verità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Martedì 30 settembre
Elvira svela a Irene il progetto di trasferirsi presto con tutta la sua famiglia in un luogo di mare più a contatto con la natura e l’amica decide di aiutarla. Diversa invece la reazione di Ciro quando Salvo gli svela il progetto: l’uomo teme infatti di non riuscire a gestire da solo il Caffè. Intanto al Paradiso viene assunta Caterina, come nuova Venere, e prende il via il progetto Paradiso Donna.
Mercoledì 1 ottobre
Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 1 ottobre svelano che Adelaide lancia la sfida a Botteri e Ettore per i vestiti per il matrimonio di Odile e Marta. Marcello accompagna Rosa in trasferta a Trieste per un’intervista a Margherita Hack. I due rimangono bloccati, ma c’è un occhio attento che osserva le loro mosse: quello, molto interessato, di Umberto.
Giovedì 2 ottobre
Marcello torna dalla trasferta con Rosa a Trieste e racconta a Adelaide che sono rimasti in panne a causa di un guasto dell’auto e non sono riusciti a realizzare l’intervista. Ma a saperne di più degli eventi, nel frattempo, è Umberto, che riceve foto dei due e della loro trasferta. Salvo ed Elvira annunciano il trasferimento a Sanremo.
Venerdì 3 ottobre
Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore ci dicono che Umberto gongola per le foto compromettenti di Marcello e Rosa. Sta per chiamare Adelaide per mostrargliele nella speranza che faccia saltare il matrimonio, ma si rende conto che le foto sono sparite. Matteo lavora alla canzone per Marina ma si rende conto che la vera ispirazione gli viene da un’altra donna. Enrico, chiede informazioni a Tancredi sull’intervento alla gamba e si reca dal suo stesso medico nella speranza che possa risolvergli il problema alla mano.
Guida TV
-
26 Settembre 2025
Quel bellissimo babysitterTV8
Potrebbe interessarti anche
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico rischia grosso, il dolore è ormai insopportabile
Nuova settimana ricca di colpi di scena per la soap di Rai 1, in onda a lunedì 22 a ...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello sposa Adelaide? Umberto reagisce malissimo
L'amatissima soap di Rai 1 riparte finalmente dopo la sosta estiva: ecco le anticipa...
Il Paradiso delle Signore 10, nozze Adelaide-Marcello e Odile bacia un uomo misterioso: scoppia il caos a Villa Guarnieri
La storica soap di Rai 1 torna con nuovi episodi imperdibili, in onda da lunedì 15 a...
Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate: quando inizia, anticipazioni e la svolta di Adelaide
La soap di Rai 1 riaprirà i battenti lunedì 8 settembre con le puntate inedite della...
Il Paradiso delle Signore 10, cambia il palinsesto: cosa fare per non perdere la puntata
Cambio di programmazione per la puntata di lunedì 22 settembre 2025: la soap di Rai ...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: tutti cercano Adelaide, mentre lei si prepara a un colpo di scena
Nuovi imperdibili appuntamenti con l’amatissima soap di Rai1: ecco nel dettaglio cos...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della decima stagione. Il ritorno di Rosa e la new entry Simone Montedoro
La Rai ha rivelato la sinossi della nuova stagione dell'iconica fiction ambientata n...
Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia idea: ritorno in onda anticipato (e spoiler choc su Adelaide)
La decima stagione è attesa a settembre 2025, ma Rai 1 ha deciso di proporre in repl...