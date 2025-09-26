Trova nel Magazine
Il Paradiso delle Signore 10, salta il matrimonio della Contessa? Umberto smaschera Marcello

Le nozze di Adelaide salteranno? Ecco le anticipazioni delle puntate della soap di Rai Uno in onda da lunedì 29 a venerdì 3 ottobre 2025

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Il Paradiso delle Signore ha riaperto le sue porte da sole due settimane ma già non sono mancati clamorosi colpi di scena e svolte più o meno inaspettate, come quella che ha visto protagonisti Adelaide e Marcello (e Umberto nell’ombra), mentre il pubblico faceva la conoscenza anche con i nuovi personaggi che animano la decima stagione della soap. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Scopriamo tutte le anticipazioni su cosa vedremo nelle puntate della settimana che va da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre. Come sempre, l’appuntamento è, a partire dalle 16 su Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore lunedì 29 settembre

Passata la bufera mediatica, Adelaide può concentrarsi sui preparativi per il matrimonio con Marcello. Rosa è impegnata a scrivere un articolo che riabiliti agli occhi della pubblica opinione Marcello e questo crea l’occasione per un nuovo avvicinamento con Tancredi. Enrico si sente in colpa per non aver svelato a Marina Valli tutta la verità.

Martedì 30 settembre

Elvira svela a Irene il progetto di trasferirsi presto con tutta la sua famiglia in un luogo di mare più a contatto con la natura e l’amica decide di aiutarla. Diversa invece la reazione di Ciro quando Salvo gli svela il progetto: l’uomo teme infatti di non riuscire a gestire da solo il Caffè. Intanto al Paradiso viene assunta Caterina, come nuova Venere, e prende il via il progetto Paradiso Donna.

Mercoledì 1 ottobre

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 1 ottobre svelano che Adelaide lancia la sfida a Botteri e Ettore per i vestiti per il matrimonio di Odile e Marta. Marcello accompagna Rosa in trasferta a Trieste per un’intervista a Margherita Hack. I due rimangono bloccati, ma c’è un occhio attento che osserva le loro mosse: quello, molto interessato, di Umberto.

Giovedì 2 ottobre

Marcello torna dalla trasferta con Rosa a Trieste e racconta a Adelaide che sono rimasti in panne a causa di un guasto dell’auto e non sono riusciti a realizzare l’intervista. Ma a saperne di più degli eventi, nel frattempo, è Umberto, che riceve foto dei due e della loro trasferta. Salvo ed Elvira annunciano il trasferimento a Sanremo.

Venerdì 3 ottobre

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore ci dicono che Umberto gongola per le foto compromettenti di Marcello e Rosa. Sta per chiamare Adelaide per mostrargliele nella speranza che faccia saltare il matrimonio, ma si rende conto che le foto sono sparite. Matteo lavora alla canzone per Marina ma si rende conto che la vera ispirazione gli viene da un’altra donna. Enrico, chiede informazioni a Tancredi sull’intervento alla gamba e si reca dal suo stesso medico nella speranza che possa risolvergli il problema alla mano.

Programmi

