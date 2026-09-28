Il paradiso delle signore, Marcello combina un guaio: deve intervenire Cesare Le trame del Paradiso di martedì 29 settembre 2026: per il problema con la compagnie di crociere viene chiamato l'ex di Irene. Riccardo e Umberto più vicini

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 17 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 28 settembre 2026

Concetta vorrebbe organizzare un rinfresco in Caffetteria per Delia e Gianlorenzo per venerdì, prima che diventino marito e moglie, ma nel frattempo Mimmo riceve da Rebecca una proposta allettante per un evento al Circolo. Lia trova una foto di Simona in tutù e la spinge a non rinunciare alla danza, ma la ragazza reagisce male. Riccardo si apre con Adelaide e le parla della sua crisi con Nicoletta, mentre Odile gli dà un suggerimento per reinventarsi sul lavoro. Diana annuncia di voler tornare a Londra, ma la madre la blocca con una verità devastante.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 29 settembre 2026

Cesare è stato chiamato al Paradiso, in qualità di avvocato, per tentare di risolvere il problema creato da Marcello nel firmare il contratto con la compagnia di crociere, ma Elisa e Valter si sentono minacciati dalla sua presenza. L’ingresso di Diana al Circolo suscita la curiosità dei presenti e sorprende Rebecca, mentre Mimmo, intento ai preparativi per l’evento di venerdì, scopre che le due ragazze sono cugine. Riccardo e Umberto si aprono sulle difficoltà reciproche del momento e si promettono sostegno l’un con l’altro.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 28 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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