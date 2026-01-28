Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: il grande annuncio di Odile
Le trame del Paradiso di giovedì 29 gennaio 2026: alla conferenza stampa per il film il fidanzamento con Ettore diventa pubblico. Emergenza per una donna incinta
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 94.
Dove eravamo rimasti il 28 gennaio 2026
A Casa Puglisi, Mimmo e Ciro fantasticano su un possibile ammodernamento della Caffetteria per ottimizzare il lavoro, mentre Concetta scopre che Agata è stata convocata per un colloquio. La scelta sulla copertina di Paradiso Donna riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Grazie a Fulvio, Johnny può far ripartire il suo furgone. Greta si mostra sensibile e seducente con Umberto per spingerlo a confessarle qualcosa del suo passato.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 29 gennaio 2026
Ciro e Mimmo hanno grandi progetti per la Caffetteria, mentre Agata ha chiesto alla madre di tacere sulle sue novità lavorative. Le Veneri vogliono far riappacificare Rosa e Marcello e Irene si rivolge a Don Saverio. La vicinanza di Greta e il suo legame con Ettore ha fatto riaffiorare in Umberto lontani ricordi di famiglia. Barbara chiede l’intervento immediato di Enrico per una sua amica incinta, portata d’urgenza in ambulatorio e assiste al parto. In occasione della conferenza stampa per la promozione del film, organizzata al Circolo, Odile annuncia ufficialmente il fidanzamento con Ettore.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
