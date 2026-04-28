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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Ettore dà l'addio a Odile

Le trame del Paradiso di mercoledì 29 aprile 2026: la storia tra i due non può più proseguire. Greta fa un'amara scoperta e Irene vacilla davanti a Johnny

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156.

Dove eravamo rimasti il 28 aprile 2026

Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra con la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta, intanto, è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide, così, di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 29 aprile 2026

Rosa vive un bel momento grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capisce che tra lui e la Camilli non sarà mai amore. Alla festa d’addio di Johnny, Irene cede all’emozione: in cuor suo soffre più di quanto vorrebbe. Ettore dà il suo addio definitivo a Odile senza più tentare di riconquistarla, mentre Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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