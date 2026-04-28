Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Ettore dà l'addio a Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 29 aprile 2026: la storia tra i due non può più proseguire. Greta fa un'amara scoperta e Irene vacilla davanti a Johnny
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156.
Dove eravamo rimasti il 28 aprile 2026
Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra con la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta, intanto, è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide, così, di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 29 aprile 2026
Rosa vive un bel momento grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capisce che tra lui e la Camilli non sarà mai amore. Alla festa d’addio di Johnny, Irene cede all’emozione: in cuor suo soffre più di quanto vorrebbe. Ettore dà il suo addio definitivo a Odile senza più tentare di riconquistarla, mentre Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Adelaide, la verità sconvolgente
Le trame del Paradiso di martedì 28 aprile 2026: Greta s'impossessa del testamento d...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: Odile lascia Ettore
Le trame del paradiso dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la storia tra i due viene impr...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: la contessa sotto ricatto
Le trame del Paradiso di lunedì 27 aprile 2026: Adelaide e Umberto sono sotto scacco...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: Adelaide non molla su Ettore
Le trame del Paradiso di lunedì 13 aprile 2026: la notizia che la madre dell'uomo sa...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026: la confessione di Umberto
Le trame del Paradiso di mercoledì 22 aprile 2026: Guarnieri confessa che Greta ed E...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore
Le trame del Paradiso di martedì 14 aprile 2026: provocato dal rivale, Portelli lo a...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: il gesto d'amore di Mimmo
Le trame del Paradiso di giovedì 23 aprile 2026: il ragazzo cerca di regalare all'am...