Il paradiso delle signore, una protagonista vuole andarsene: chi cerca di trattenerla
Le trame del Paradiso di lunedì 28 settembre 2026: Diana annuncia di voler tornare a Londra ma la madre la ferma con una confessione devastante
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 16 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 25 settembre 2026
Le Veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo della Fracci al Paradiso le regala un momento speciale. Una cliente d’eccezione riaccende una speranza per Delia che sembrava perduta. Elisa riesce a sottrarsi a un incontro con Cesare ma risveglia vecchie paure. Provata dal lavoro e dai dubbi su se stessa, Odile trova in Umberto un sostegno paterno. Adelaide, intanto, crede che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 28 settembre 2026
Concetta vorrebbe organizzare un rinfresco in Caffetteria per Delia e Gianlorenzo per venerdì, prima che diventino marito e moglie, ma nel frattempo Mimmo riceve da Rebecca una proposta allettante per un evento al Circolo. Lia trova una foto di Simona in tutù e la spinge a non rinunciare alla danza, ma la ragazza reagisce male. Riccardo si apre con Adelaide e le parla della sua crisi con Nicoletta, mentre Odile gli dà un suggerimento per reinventarsi sul lavoro. Diana annuncia di voler tornare a Londra, ma la madre la blocca con una verità devastante.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 25 settembre 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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