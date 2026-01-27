Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)
Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scoprire un segreto del passato di Marchesi. Nuovo scontro tra Rosa e Marcello
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 94.
Dove eravamo rimasti il 27 gennaio 2026
Odile intende mantenere un atteggiamento prudente in merito alla richiesta di Ettore di ufficializzare il loro fidanzamento; Greta, invece, spinge il fratello ad accelerare i tempi. Al Gran Caffè Amato i tavoli sono tutti occupati, ma il servizio è troppo lento e Ciro e Mimmo sono in difficoltà con i clienti. Enrico scopre che Barbara era iscritta in medicina. Agata riceve un invito dalla scuola di restauro a presentarsi per un colloquio. Marcello scopre che Rosa è rientrata da New York il giorno prima e ci resta male: entrambi si chiedono se mai riusciranno a superare la crisi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 28 gennaio 2026
A Casa Puglisi, Mimmo e Ciro fantasticano su un possibile ammodernamento della Caffetteria per ottimizzare il lavoro, mentre Concetta scopre che Agata è stata convocata per un colloquio. La scelta sulla copertina di Paradiso Donna riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Grazie a Fulvio, Johnny può far ripartire il suo furgone. Greta si mostra sensibile e seducente con Umberto per spingerlo a confessarle qualcosa del suo passato.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 27 gennaio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Marcello soffre per colpa di Rosa
Le trame del Paradiso di martedì 27 gennaio 2026: il ritorno da New York non risolve...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: tra Rosa e Marcello sembra finita, Odile si fidanza
Le trame del Paradiso delle Signore della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: tensi...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: il gesto eloquente di Rosa verso Marcello
Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 26 gennaio 2026: Marcello ritorna trio...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: le parole di Irene sconvolgono Johnny
Le trame di IPDS di giovedì 22 gennaio 2026: il cugino di Delia turbato da una conve...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: Fulvio sta male, la decisione di Caterina
Le trame di IPDS di mercoledì 21 gennaio 2026: annullato improvvisamente il viaggio ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: Caterina progetta una fuga segreta
Le trame del Paradiso di martedì 20 gennaio 2026: Marina indossa la divisa delle Ven...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo
Le trame della soap di lunedì 19 gennaio 2026: l'amicizia di Johnny e Barbara irrita...