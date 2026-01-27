Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse) Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scoprire un segreto del passato di Marchesi. Nuovo scontro tra Rosa e Marcello

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 94.

Dove eravamo rimasti il 27 gennaio 2026

Odile intende mantenere un atteggiamento prudente in merito alla richiesta di Ettore di ufficializzare il loro fidanzamento; Greta, invece, spinge il fratello ad accelerare i tempi. Al Gran Caffè Amato i tavoli sono tutti occupati, ma il servizio è troppo lento e Ciro e Mimmo sono in difficoltà con i clienti. Enrico scopre che Barbara era iscritta in medicina. Agata riceve un invito dalla scuola di restauro a presentarsi per un colloquio. Marcello scopre che Rosa è rientrata da New York il giorno prima e ci resta male: entrambi si chiedono se mai riusciranno a superare la crisi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 28 gennaio 2026

A Casa Puglisi, Mimmo e Ciro fantasticano su un possibile ammodernamento della Caffetteria per ottimizzare il lavoro, mentre Concetta scopre che Agata è stata convocata per un colloquio. La scelta sulla copertina di Paradiso Donna riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Grazie a Fulvio, Johnny può far ripartire il suo furgone. Greta si mostra sensibile e seducente con Umberto per spingerlo a confessarle qualcosa del suo passato.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 27 gennaio 2026

