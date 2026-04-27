Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Adelaide, la verità sconvolgente Le trame del Paradiso di martedì 28 aprile 2026: Greta s'impossessa del testamento di Umberto e la contessa decide di giocarsi il tutto per tutto con i Marchesi

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156.

Dove eravamo rimasti il 27 aprile 2026

Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta. Le Veneri, intanto, stanno pensando a un regalo di matrimonio per Irene e Johnny suggerisce loro un’idea originale. Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sapendo di essere sotto ricatto di Greta. Marta decide, così, di raccontare tutta la verità a Odile che affronta Ettore senza lasciargli modo di spiegarsi.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 28 aprile 2026

Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra con la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta, intanto, è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide, così, di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 27 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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