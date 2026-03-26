Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Johnny viene ferito (e chi lo salva) Le trame del Paradiso di venerdì 27 marzo 2026: il magazziniere è colpito durante una manifestazione e ad aiutarlo c'è Irene. Umberto accusato pubblicamente

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 135.

Dove eravamo rimasti il 26 marzo 2026

Johnny fa una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, permettendo così a Mimmo di poter raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova l’ispirazione per farle la proposta di matrimonio. Ettore intensifica il proprio controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto. Marta capisce la situazione e cerca un contatto diretto con la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi, durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 27 marzo 2026

La gravidanza di Marina si è rivelata un falso allarme, nel frattempo, però, tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto è determinato a dimostrare davanti a tutti di non avere nulla da nascondere, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di avere speculato sulla salute dei bambini fa sì che Ettore possa spingere Odile a fare una scelta radicale.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 26 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche