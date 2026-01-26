Trova nel Magazine
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Marcello soffre per colpa di Rosa

Le trame del Paradiso di martedì 27 gennaio 2026: il ritorno da New York non risolve i problemi della coppia. Odile non vuole rivelare il fidanzamento con Ettore

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 93.

Dove eravamo rimasti il 26 gennaio 2026

Fulvio comunica a Roberto di voler restare al Paradiso mentre Marcello accetta la proposta di tornare a far parte dello staff del grande magazzino. Enrico riceve un’offerta di lavoro dal Rettore dell’Università ma vorrebbe esser sicuro di fare la scelta giusta. Agata viene ammessa al corso di restauro, mentre in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo per un articolo di giornale che elogia il suo soufflé. Zia Sandra scopre che Johnny vive a casa di Irene e mette in guardia la nipote sui rischi che questo può comportare riguardo il suo rapporto con Cesare. Rosa chiama da New York. Il gesto di Ettore è stato una conferma d’amore per Odile, del tutto ignara dei reali piani dei fratelli Marchesi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 27 gennaio 2026

Odile intende mantenere un atteggiamento prudente in merito alla richiesta di Ettore di ufficializzare il loro fidanzamento; Greta, invece, spinge il fratello ad accelerare i tempi. Al Gran Caffè Amato i tavoli sono tutti occupati, ma il servizio è troppo lento e Ciro e Mimmo sono in difficoltà con i clienti. Enrico scopre che Barbara era iscritta in medicina. Agata riceve un invito dalla scuola di restauro a presentarsi per un colloquio. Marcello scopre che Rosa è rientrata da New York il giorno prima e ci resta male: entrambi si chiedono se mai riusciranno a superare la crisi.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

