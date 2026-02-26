Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: tragedia al Festival di Sanremo
Le trame del Paradiso di venerdì 27 febbraio 2026: durante le kermesse canora scoppia un dramma che scuote tutti. Ettore mette Odile contro Umberto
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 116.
Dove eravamo rimasti il 26 febbraio 2026
Irene riceve da Cesare un nuovo televisore e invita tutti a guardare il Festival di Sanremo a Casa ragazze, invito rivolto anche a Rebecca, che durante la serata coglie una battuta di Barbara mentre nomina incautamente la zia Sandra. Delia si prepara a trascorrere una serata speciale con Botteri. Mirella confida a Mimmo la sua ansia per Michelino e lui prepara un piatto speciale per il bambino. In redazione si cerca il volto per la copertina di Paradiso Market e Marcello pensa che Concetta sia quello adatto. Greta rivela a Ettore che qualcuno sta indagando su di loro.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 27 febbraio 2026
Da Sanremo arriva una notizia drammatica: il cantautore Luigi Tenco è stato ritrovato senza vita. Concetta ha dei dubbi sul servizio fotografico, ma Ciro la incoraggia. In galleria si presenta una vecchia conoscenza del Paradiso, Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie, che Marcello aveva già conosciuto al Circolo, interessata a proporre i suoi articoli. Rebecca riesce a incontrare la zia Sandra. Ettore e Greta scoprono che qualcuno si è recato a Londra per conto di Umberto e spingono Odile a schierarsi contro di lui.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
