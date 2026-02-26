Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: tragedia al Festival di Sanremo Le trame del Paradiso di venerdì 27 febbraio 2026: durante le kermesse canora scoppia un dramma che scuote tutti. Ettore mette Odile contro Umberto

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 116.

Dove eravamo rimasti il 26 febbraio 2026

Irene riceve da Cesare un nuovo televisore e invita tutti a guardare il Festival di Sanremo a Casa ragazze, invito rivolto anche a Rebecca, che durante la serata coglie una battuta di Barbara mentre nomina incautamente la zia Sandra. Delia si prepara a trascorrere una serata speciale con Botteri. Mirella confida a Mimmo la sua ansia per Michelino e lui prepara un piatto speciale per il bambino. In redazione si cerca il volto per la copertina di Paradiso Market e Marcello pensa che Concetta sia quello adatto. Greta rivela a Ettore che qualcuno sta indagando su di loro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 27 febbraio 2026

Da Sanremo arriva una notizia drammatica: il cantautore Luigi Tenco è stato ritrovato senza vita. Concetta ha dei dubbi sul servizio fotografico, ma Ciro la incoraggia. In galleria si presenta una vecchia conoscenza del Paradiso, Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie, che Marcello aveva già conosciuto al Circolo, interessata a proporre i suoi articoli. Rebecca riesce a incontrare la zia Sandra. Ettore e Greta scoprono che qualcuno si è recato a Londra per conto di Umberto e spingono Odile a schierarsi contro di lui.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 26 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche