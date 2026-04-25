Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: la contessa sotto ricatto
Le trame del Paradiso di lunedì 27 aprile 2026: Adelaide e Umberto sono sotto scacco ma una mossa di Marta scatena Odile, Ettore è scaricato
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156.
Dove eravamo rimasti il 24 aprile 2026
Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo. Il concorso ALMAT per Caterina non va come sperato perché il bozzetto che ha scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per fare una comunicazione importante a Teo, ma una notizia inattesa rischia di scombinare i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica al suo romanzo. I Guarnieri sono in attesa che i Marchesi accettino la loro offerta per lasciare definitivamente Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 27 aprile 2026
Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta. Le Veneri, intanto, stanno pensando a un regalo di matrimonio per Irene e Johnny suggerisce loro un’idea originale. Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sapendo di essere sotto ricatto di Greta. Marta decide, così, di raccontare tutta la verità a Odile che affronta Ettore senza lasciargli modo di spiegarsi.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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