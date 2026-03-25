Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica domanda alla Venere. Scoppia il caso del campetto avvelenato per i Guarnieri
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 134.
Dove eravamo rimasti il 25 marzo 2026
Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sente il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in Caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Il piano dei fratelli Marchesi va avanti e intanto a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 26 marzo 2026
Johnny fa una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, permettendo così a Mimmo di poter raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova l’ispirazione per farle la proposta di matrimonio. Ettore intensifica il proprio controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto. Marta capisce la situazione e cerca un contatto diretto con la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi, durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 25 marzo 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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