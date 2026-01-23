Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: il gesto eloquente di Rosa verso Marcello Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 26 gennaio 2026: Marcello ritorna trionfante al Paradiso, Odile viene messa in guardia e Rosa non si fa vedere

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 93.

Dove eravamo rimasti il 23 gennaio 2026

Fulvio comunica a Roberto di voler restare al Paradiso mentre Marcello accetta la proposta di tornare a far parte dello staff del grande magazzino. Enrico riceve un’offerta di lavoro dal Rettore dell’Università ma vorrebbe esser sicuro di fare la scelta giusta. Agata viene ammessa al corso di restauro, mentre in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo per un articolo di giornale che elogia il suo soufflé. Zia Sandra scopre che Johnny vive a casa di Irene e mette in guardia la nipote sui rischi che questo può comportare riguardo il suo rapporto con Cesare. Rosa chiama da New York. Il gesto di Ettore è stato una conferma d’amore per Odile, del tutto ignara dei reali piani dei fratelli Marchesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 26 gennaio 2026

Marcello fa il suo ingresso al Paradiso, accolto con grande affetto dalle Veneri. Dopo il successo di Mimmo, al Gran Caffè Amato fioccano le prenotazioni. Enrico ha deciso di accettare la proposta del Rettore dell’università e declina l’offerta di Moretti di diventare il medico dell’ambulatorio. Umberto mette in guardia Odile dal fare scelte troppo affrettate in amore. I fratelli Marchesi continuano a pianificare nel dettaglio ogni mossa per raggiungere il loro obiettivo. Rosa rientra da New York, ma non va da Marcello.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche