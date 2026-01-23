Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: il gesto eloquente di Rosa verso Marcello
Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 26 gennaio 2026: Marcello ritorna trionfante al Paradiso, Odile viene messa in guardia e Rosa non si fa vedere
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 93.
Dove eravamo rimasti il 23 gennaio 2026
Fulvio comunica a Roberto di voler restare al Paradiso mentre Marcello accetta la proposta di tornare a far parte dello staff del grande magazzino. Enrico riceve un’offerta di lavoro dal Rettore dell’Università ma vorrebbe esser sicuro di fare la scelta giusta. Agata viene ammessa al corso di restauro, mentre in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo per un articolo di giornale che elogia il suo soufflé. Zia Sandra scopre che Johnny vive a casa di Irene e mette in guardia la nipote sui rischi che questo può comportare riguardo il suo rapporto con Cesare. Rosa chiama da New York. Il gesto di Ettore è stato una conferma d’amore per Odile, del tutto ignara dei reali piani dei fratelli Marchesi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 26 gennaio 2026
Marcello fa il suo ingresso al Paradiso, accolto con grande affetto dalle Veneri. Dopo il successo di Mimmo, al Gran Caffè Amato fioccano le prenotazioni. Enrico ha deciso di accettare la proposta del Rettore dell’università e declina l’offerta di Moretti di diventare il medico dell’ambulatorio. Umberto mette in guardia Odile dal fare scelte troppo affrettate in amore. I fratelli Marchesi continuano a pianificare nel dettaglio ogni mossa per raggiungere il loro obiettivo. Rosa rientra da New York, ma non va da Marcello.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 gennaio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: tra Rosa e Marcello sembra finita, Odile si fidanza
Le trame del Paradiso delle Signore della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: tensi...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: le parole di Irene sconvolgono Johnny
Le trame di IPDS di giovedì 22 gennaio 2026: il cugino di Delia turbato da una conve...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: Fulvio sta male, la decisione di Caterina
Le trame di IPDS di mercoledì 21 gennaio 2026: annullato improvvisamente il viaggio ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: Caterina progetta una fuga segreta
Le trame del Paradiso di martedì 20 gennaio 2026: Marina indossa la divisa delle Ven...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mimmo diventa una star ed Enrico verso l'addio clamoroso
Tra ritorni inattesi, gelosie mai confessate e un articolo di giornale che cambia tu...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: il segreto di Fulvio e la decisione choc di Rosa
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 16 gennaio 2026: il capo magazziniere...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo
Le trame della soap di lunedì 19 gennaio 2026: l'amicizia di Johnny e Barbara irrita...