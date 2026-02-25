Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: una serata speciale per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 febbraio 2026: appuntamento romantico con Botteri per la Venere. Irene invita tutti a vedere Sanremo sulla TV nuova
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 115.
Dove eravamo rimasti il 25 febbraio 2026
Mimmo non può essere presente in Caffetteria e Concetta è costretta, ancora una volta, a fare fronte all’emergenza. Irene deve decidere se accettare l’invito di Cesare o guardare Sanremo con le amiche, mentre Botteri ha una doppia sorpresa per Delia. Odile e Umberto si scontrano su una questione riguardante Ettore, che ha deciso, contro la volontà di Greta, di andare a trovare la madre a Londra. Michelino sta male ed Enrico si convince sempre di più che si tratti di una grave intossicazione, la stessa che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Marta assiste a un litigio tra i fratelli Marchesi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 26 febbraio 2026
Irene riceve da Cesare un nuovo televisore e invita tutti a guardare il Festival di Sanremo a Casa ragazze, invito rivolto anche a Rebecca, che durante la serata coglie una battuta di Barbara mentre nomina incautamente la zia Sandra. Delia si prepara a trascorrere una serata speciale con Botteri. Mirella confida a Mimmo la sua ansia per Michelino e lui prepara un piatto speciale per il bambino. In redazione si cerca il volto per la copertina di Paradiso Market e Marcello pensa che Concetta sia quello adatto. Greta rivela a Ettore che qualcuno sta indagando su di loro.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: grave intossicazione per i bambini
Le trame del Paradiso di mercoledì 25 febbraio 2026: troppi piccoli stanno male ed E...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: una notizia sconvolgente da Sanremo
Le trame del Paradiso dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival irrompe nella vita di ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: brutta lite tra due protagonisti
Le trame del Paradiso di mercoledì 11 febbraio 2026: forte tensione tra Matteo ed Et...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Gian Lorenzo difende Delia dalle molestie
Le trame del Paradiso di venerdì 13 febbraio 2026: Botteri interviene contro le atte...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Enrico teme una pericolosa epidemia
Le trame del Paradiso di giovedì 12 febbraio 2026: il medico è preoccupato per i tro...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Odile tradisce il fratello per Ettore
Le trame del Paradiso di mercoledì 18 febbraio 2026: Marchesi ha una chance di recup...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: la cassaforte di Umberto è incustodita
Le trame del Paradiso di giovedì 19 febbraio 2026: una trasferta a Monza dà a Ettore...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata)
Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento...