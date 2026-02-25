Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: una serata speciale per Delia Le trame del Paradiso di giovedì 26 febbraio 2026: appuntamento romantico con Botteri per la Venere. Irene invita tutti a vedere Sanremo sulla TV nuova

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 115.

Dove eravamo rimasti il 25 febbraio 2026

Mimmo non può essere presente in Caffetteria e Concetta è costretta, ancora una volta, a fare fronte all’emergenza. Irene deve decidere se accettare l’invito di Cesare o guardare Sanremo con le amiche, mentre Botteri ha una doppia sorpresa per Delia. Odile e Umberto si scontrano su una questione riguardante Ettore, che ha deciso, contro la volontà di Greta, di andare a trovare la madre a Londra. Michelino sta male ed Enrico si convince sempre di più che si tratti di una grave intossicazione, la stessa che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Marta assiste a un litigio tra i fratelli Marchesi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 26 febbraio 2026

Irene riceve da Cesare un nuovo televisore e invita tutti a guardare il Festival di Sanremo a Casa ragazze, invito rivolto anche a Rebecca, che durante la serata coglie una battuta di Barbara mentre nomina incautamente la zia Sandra. Delia si prepara a trascorrere una serata speciale con Botteri. Mirella confida a Mimmo la sua ansia per Michelino e lui prepara un piatto speciale per il bambino. In redazione si cerca il volto per la copertina di Paradiso Market e Marcello pensa che Concetta sia quello adatto. Greta rivela a Ettore che qualcuno sta indagando su di loro.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

