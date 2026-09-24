Il paradiso delle signore, Adelaide scopre il segreto di Riccardo Le trame del Paradiso di venerdì 25 settembre 2026: la contessa è convinta che il figlio di Umberto non dica tutta la verità. Nuova speranza per Delia

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 15 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 24 settembre 2026

Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera, ma riceve la visita inaspettata di Valeria che lo spinge a reagire. Simona è tesa per il suo debutto da modella, ma Valter cerca di tranquillizzarla; Lia invece scopre un passato della venere che fino ad ora aveva tenuto per sé. Durante la sfilata, Iacopo Corsi viene meno agli accordi presi con Odile, suscitando la sua rabbia e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 25 settembre 2026

Le veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo della Fracci al Paradiso le regala un momento speciale. Una cliente d’eccezione riaccende una speranza per Delia che sembrava perduta. Elisa riesce a sottrarsi a un incontro con Cesare ma risveglia vecchie paure. Provata dal lavoro e dai dubbi su se stessa, Odile trova in Umberto un sostegno paterno. Adelaide, intanto, crede che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 24 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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