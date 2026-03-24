Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: Irene e il turbamento per Johnny
Le trame del Paradiso di mercoledì 25 marzo 2026: la canzone per il suo matrimonio agita la Venere. Odile accusa duramente Umberto e Adelaide
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 133.
Dove eravamo rimasti il 24 marzo 2026
Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sente il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in Caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Il piano dei fratelli Marchesi va avanti e intanto a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 25 marzo 2026
Ciro attribuisce il malumore di Concetta a Ivana e si chiede se sia il caso di assumerla o meno. Irene rilegge il testo della canzone scritta per il suo matrimonio da Johnny e ne resta turbata, mentre Johnny, oltre a soffrire per lei, teme per le sorti del suo amico Brian che combatte in Vietnam. Dopo la notte d’amore, Botteri inizia a pensare seriamente a un futuro accanto a Delia. Odile, istigata da Ettore, si presenta da Umberto, accusandolo di aver tramato con Adelaide per farle cambiare idea sul suo conto.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 24 marzo 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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