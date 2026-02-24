Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: grave intossicazione per i bambini
Le trame del Paradiso di mercoledì 25 febbraio 2026: troppi piccoli stanno male ed Enrico si insospettisce. Tensione alle stelle tra Umberto e Odile
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 114.
Dove eravamo rimasti il 24 febbraio 2026
I Puglisi affrontano con il sorriso i problemi della caffetteria e il guasto alla lavatrice. Irene lancia la proposta alle Veneri di guardare tutte insieme il Festival di Sanremo, ma riceve un invito da Cesare che la porrà di fronte a una scelta. Tancredi scopre che Rosa e Marcello si sono lasciati e questo riaccende in lui sentimenti e speranze mai sopiti. Marcello ritrova energia nel lavoro e ha un’idea per rilanciare Paradiso Market. Umberto confessa a Marta di essere preoccupato per Odile e i suoi sospetti su Ettore.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 25 febbraio 2026
Mimmo non può essere presente in Caffetteria e Concetta è costretta, ancora una volta, a fare fronte all’emergenza. Irene deve decidere se accettare l’invito di Cesare o guardare Sanremo con le amiche, mentre Botteri ha una doppia sorpresa per Delia. Odile e Umberto si scontrano su una questione riguardante Ettore, che ha deciso, contro la volontà di Greta, di andare a trovare la madre a Londra. Michelino sta male ed Enrico si convince sempre di più che si tratti di una grave intossicazione, la stessa che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Marta assiste a un litigio tra i fratelli Marchesi.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
