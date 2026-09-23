Il paradiso delle signore, Odile tradita da Iacopo: la reazione di Umberto
Le trame del Paradiso di giovedì 24 settembre 2026: alla sfilata lo stilista rompe l'accordo con la Guarnieri, deve intervenire la contessa
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 14 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 23 settembre 2026
Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua idea per la sfilata, mentre Carla fa una proposta a Umberto per rilanciare la GMM in occasione dell’evento. Non si risolve ancora il caso di omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri: l’altra Delia sembra sparita. Elisa si accorge dell’interesse di Valter nei confronti di Costanza e teme che il loro segreto venga scoperto. Dopo le travagliate vicende familiari, Odile ritrova un po’ di serenità con Matteo.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 24 settembre 2026
Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera, ma riceve la visita inaspettata di Valeria che lo spinge a reagire. Simona è tesa per il suo debutto da modella, ma Valter cerca di tranquillizzarla; Lia invece scopre un passato della venere che fino ad ora aveva tenuto per sé. Durante la sfilata, Iacopo Corsi viene meno agli accordi presi con Odile, suscitando la sua rabbia e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 settembre 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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