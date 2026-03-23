Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026: la notte d'amore di Delia Le trame del Paradiso di martedì 24 marzo 2026: la Venere confessa la sua passione travolgente per Gian Lorenzo. A Villa Guarnieri arriva una lettera da Adelaide

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 132.

Dove eravamo rimasti il 23 marzo 2026

Nella giornata di lunedì le dirette sui risultati del Referendum sulla Giustizia hanno provocato la cancellazione della consueta puntata della soap.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 24 marzo 2026

Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene avverte il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Intanto il piano dei fratelli Marchesi va avanti e a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche