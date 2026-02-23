Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026: Umberto ha capito tutto (e lo dice) Le trame del Paradiso di martedì 24 febbraio 2026: i sospetti su Ettore e Odile diventano sempre più forti. E gli affari di cuore mettono in crisi Irene e Rosa

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 113.

Dove eravamo rimasti il 23 febbraio 2026

Concetta, fra gli impegni lavorativi e la casa, accusa la stanchezza e come se non bastasse si è rotta anche la lavatrice di casa Puglisi. Caterina propone a Botteri di tenere una lectio magistralis alla scuola per stiliste, che la venere sta frequentando. I problemi irrisolti tra Rosa e Marcello rischiano di creare tensioni sul lavoro. A Villa Guarnieri, invece, si festeggia Odile che è stata ammessa nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo nata in memoria di Margherita: per la contessina sembra essere il momento più bello della sua vita.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 24 febbraio 2026

I Puglisi affrontano con il sorriso i problemi della caffetteria e il guasto alla lavatrice. Irene lancia la proposta alle Veneri di guardare tutte insieme il Festival di Sanremo, ma riceve un invito da Cesare che la porrà di fronte a una scelta. Tancredi scopre che Rosa e Marcello si sono lasciati e questo riaccende in lui sentimenti e speranze mai sopiti. Marcello ritrova energia nel lavoro e ha un’idea per rilanciare Paradiso Market. Umberto confessa a Marta di essere preoccupato per Odile e i suoi sospetti su Ettore.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

