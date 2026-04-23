Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i Marchesi cacciati da Milano
Le trame del Paradiso di venerdì 24 aprile 2026: i Guarnieri vogliono allontanare i rivali dalla città ma Greta non molla e minaccia Umberto
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 155.
Dove eravamo rimasti il 23 aprile 2026
Matteo è determinato ad affrontare Odile per raccontarle quanto ha scoperto su Ettore, ma trova davanti a sé un muro invalicabile. Mimmo, convinto del talento di Agata, manda un telegramma a Firenze per dare una seconda possibilità alla giovane Puglisi. Umberto prende una decisione drastica e, dopo aver rivelato ai Marchesi tutta la verità sul loro padre, detta le sue condizioni. Greta, però, ha ancora una carta da giocare.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 24 aprile 2026
Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo. Il concorso ALMAT per Caterina non va come sperato perché il bozzetto che ha scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per fare una comunicazione importante a Teo, ma una notizia inattesa rischia di scombinare i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica al suo romanzo. I Guarnieri sono in attesa che i Marchesi accettino la loro offerta per lasciare definitivamente Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 23 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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