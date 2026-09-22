Il paradiso delle signore, il matrimonio di Delia non si può fare: il motivo
Le trame del Paradiso di mercoledì 23 settembre 2026: un caso di omonimia blocca le nozze della ragazza con Botteri e non sembra esserci una soluzione
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 13 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 22 settembre 2026
Roberto ha chiesto a Cesare il favore di invitare Carla Fracci a presenziare alla sfilata per la Camera della Moda Italiana, ma non sarà facile che lei accetti. Simona, grande fan dell’étoile, viene coinvolta nell’evento a cui parteciperà il Paradiso. Anche alla GMM si procede con i preparativi in vista della sfilata e Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma lei non è convinta della scelta del suo stilista. Riccardo organizza una cena al Circolo per Marta e Adelaide, sperando in una riconciliazione tra zia e nipote.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 23 settembre 2026
Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua idea per la sfilata, mentre Carla fa una proposta a Umberto per rilanciare la GMM in occasione dell’evento. Non si risolve ancora il caso di omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri: l’altra Delia sembra sparita. Elisa si accorge dell’interesse di Valter nei confronti di Costanza e teme che il loro segreto venga scoperto. Dopo le travagliate vicende familiari, Odile ritrova un po’ di serenità con Matteo.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 22 settembre 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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