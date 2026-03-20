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Il paradiso delle signore sospeso dalla Rai: perché non va in onda

Lunedì 23 marzo 2026 la soap opera di Rai 1 non sarà trasmessa per lasciare spazio allo Speciale Referendum del TG1 sulla consultazione popolare

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Redazione

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Il classico appuntamento pomeridiano con i protagonisti del Paradiso delle Signore salta: la soap opera di Rai 1, ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, lunedì 23 marzo 2026 non andrà in onda ed è stata cancellata dal palinsesto dell’ammiraglia di Stato. Ecco perché.

Dove eravamo rimasti il 20 marzo 2026

Grazie a un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina, Valeria ha un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look ideato da Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia rovina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene di suonare al suo matrimonio. Matteo ha deciso di lasciare Marina che, nel frattempo, gli dà una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che potrebbe avere degli effetti dirompenti su di lui.

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Niente Paradiso delle Signore il 23 marzo 2026

Nella giornata di lunedì 23 marzo il Paradiso scompare dalla programmazione di Rai 1. Il motivo è da ricercare nel Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. Le urne, infatti, resteranno aperte per il voto nelle giornate di domenica dalle 7 alle 23 e di lunedì dalle 7 alle 15. Poco prima che i seggi chiudano, però, prenderà il via uno speciale del TG1, "Speciale Referendum", con servizi, commenti e analisi da parte della redazione del telegiornale principale della Rai e di esperti in studio e collegamento. Pertanto i programmi del pomeriggio saranno sospesi fino alle 17:15, quando andrà in onda La vita di diretta con Alberto Matano. La programmazione tornerà regolare da martedì 24 marzo..

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 20 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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