Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta la ragazza e Fulvio decide di restare al grande magazzino

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 91.

Dove eravamo rimasti il 22 gennaio 2026

La decisione di Caterina spinge Fulvio a riflettere sulla scelta o meno di lasciare il lavoro. Johnny ascolta una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda e ne resta turbato, mentre Zia Sandra indaga su Cesare e scopre una verità molto intima sulla nipote. Marina si conferma attrice e testimonial perfetta e per un istante il Paradiso si trasforma in un set. Grazie ai consigli di Caterina, il soufflé di Mimmo conquista il palato dei clienti della Caffetteria, in particolare di uno di loro. Umberto salva il musicarello e svela a Odile che è stato Ettore a suggerirgli l’idea di finanziare il film.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 23 gennaio 2026

Fulvio comunica a Roberto di voler restare al Paradiso mentre Marcello accetta la proposta di tornare a far parte dello staff del grande magazzino. Enrico riceve un’offerta di lavoro dal Rettore dell’Università ma vorrebbe esser sicuro di fare la scelta giusta. Agata viene ammessa al corso di restauro, mentre in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo per un articolo di giornale che elogia il suo soufflé. Zia Sandra scopre che Johnny vive a casa di Irene e mette in guardia la nipote sui rischi che questo può comportare riguardo il suo rapporto con Cesare. Rosa chiama da New York. Il gesto di Ettore è stato una conferma d’amore per Odile, del tutto ignara dei reali piani dei fratelli Marchesi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 22 gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

