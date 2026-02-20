Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: Concetta in crisi, non ce la fa più
Anticipazioni della puntata di lunedì 23 febbraio 2026: Concetta alle prese con stanchezza e guasti domestici, mentre Odile brinda all'ingresso nel Consiglio della Fondazione Sant'Erasmo.
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 112.
Dove eravamo rimasti il 20 febbraio 2026
Il sentimento tra Marcello e Rosa è ancora forte, tanto da spingere i due a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, spera in un futuro sereno per lei e Cesare. Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano convinti che la situazione in Caffetteria si sia risolta, ma si scopre che Ciro non ha detto tutta la verità. I fratelli Marchesi, intanto, entrano a Villa Guarnieri per fare un servizio fotografico e Greta riesce a trovare la lettera del padre nella cassaforte di Umberto e a scattarne una foto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 19 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 23 febbraio 2026
Concetta, fra gli impegni lavorativi e la casa, accusa la stanchezza e come se non bastasse si è rotta anche la lavatrice di casa Puglisi. Caterina propone a Botteri di tenere una lectio magistralis alla scuola per stiliste, che la venere sta frequentando. I problemi irrisolti tra Rosa e Marcello rischiano di creare tensioni sul lavoro. A Villa Guarnieri, invece, si festeggia Odile che è stata ammessa nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo nata in memoria di Margherita: per la contessina sembra essere il momento più bello della sua vita.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 20 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 20 febbraio 2026: i Marchesi trovano la lettera di Umberto
Le trame del Paradiso di venerdì 20 febbraio 2026: Greta scatta una foto alla missiv...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita
Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Odile tradisce il fratello per Ettore
Le trame del Paradiso di mercoledì 18 febbraio 2026: Marchesi ha una chance di recup...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: la cassaforte di Umberto è incustodita
Le trame del Paradiso di giovedì 19 febbraio 2026: una trasferta a Monza dà a Ettore...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi
Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: il grande annuncio di Odile
Le trame del Paradiso di giovedì 29 gennaio 2026: alla conferenza stampa per il film...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: il gesto eloquente di Rosa verso Marcello
Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 26 gennaio 2026: Marcello ritorna trio...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata)
Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento...