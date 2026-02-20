Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: Concetta in crisi, non ce la fa più Anticipazioni della puntata di lunedì 23 febbraio 2026: Concetta alle prese con stanchezza e guasti domestici, mentre Odile brinda all'ingresso nel Consiglio della Fondazione Sant'Erasmo.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 112.

Dove eravamo rimasti il 20 febbraio 2026

Il sentimento tra Marcello e Rosa è ancora forte, tanto da spingere i due a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, spera in un futuro sereno per lei e Cesare. Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano convinti che la situazione in Caffetteria si sia risolta, ma si scopre che Ciro non ha detto tutta la verità. I fratelli Marchesi, intanto, entrano a Villa Guarnieri per fare un servizio fotografico e Greta riesce a trovare la lettera del padre nella cassaforte di Umberto e a scattarne una foto.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 23 febbraio 2026

Concetta, fra gli impegni lavorativi e la casa, accusa la stanchezza e come se non bastasse si è rotta anche la lavatrice di casa Puglisi. Caterina propone a Botteri di tenere una lectio magistralis alla scuola per stiliste, che la venere sta frequentando. I problemi irrisolti tra Rosa e Marcello rischiano di creare tensioni sul lavoro. A Villa Guarnieri, invece, si festeggia Odile che è stata ammessa nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo nata in memoria di Margherita: per la contessina sembra essere il momento più bello della sua vita.

