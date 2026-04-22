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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: il gesto d'amore di Mimmo

Le trame del Paradiso di giovedì 23 aprile 2026: il ragazzo cerca di regalare all'amata una seconda chance a Firenze. Massima tensione tra Matteo e Odile

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 154.

Dove eravamo rimasti il 22 aprile 2026

Dopo la scoperta sui Marchesi, Umberto rivela a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. Un telegramma dalla scuola di restauro riaccende i dubbi tra Agata e Mimmo dopo la riappacificazione. La visita del piccolo Teo costringe Delia e Botteri a rimandare l’annuncio del loro matrimonio, mentre le nozze di Cesare e Irene si fanno sempre più vicine. Nel frattempo, Matteo viene rilasciato e incontra Adelaide e Umberto.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 23 aprile 2026

Matteo è determinato ad affrontare Odile per raccontarle quanto ha scoperto su Ettore, ma trova davanti a sé un muro invalicabile. Mimmo, convinto del talento di Agata, manda un telegramma a Firenze per dare una seconda possibilità alla giovane Puglisi. Umberto prende una decisione drastica e, dopo aver rivelato ai Marchesi tutta la verità sul loro padre, detta le sue condizioni. Greta, però, ha ancora una carta da giocare.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 22 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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