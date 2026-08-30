Il Paradiso delle Signore (finalmente) riparte, anticipazioni ufficiali dal 7 all’11 settembre: un segreto sconvolgente e nuove star in arrivo Tornano le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore e la storia si fa sempre più intensa: arrivano nuovi personaggi nel Grande Magazzino

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Raiplay

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Lunedì 7 settembre 2026 torna Il Paradiso delle Signore con una nuova stagione, che andrà in onda sempre dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai 1. La storia ha in serbo per i fan novità incredibili, l’arrivo di nuovi personaggi ma anche un segreto che rivoluzionerà tutta la trama.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

La Galleria Milano Moda è stata segnata da un grande dolore per la morte di Rosa. Marcello fa ritorno a Milano, mentre Roberto e Matteo organizzano una serata per omaggiare la donna. Intanto arriva la nuova capocommessa, Elisa Croce, che impone a tutti uno stile piuttosto severo. Nel frattempo, aumenta la curiosità per uno spazio misterioso in galleria che dovrà ospitare un’altra attività nel grande magazzino. Lo stilista Iacopo Corsi viene convinto da Odile ad entrare in GMM.

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Irene e Johnny tornano invece da un lungo viaggio e, nel frattempo, Lia e Simona vincono la settimana di prova come Veneri. Carla Corsi e il figlio Iacopo arrivano invece al Circolo. Odile confessa invece a Matteo che è stato rivelato un segreto inaspettato sulla sua famiglia da una persona arrivata dal passato. Umberto ha intanto un piano che possa eliminare tutte le tracce che riconducono alla verità su Odile, mentre Adelaide prova a capire quello che sa davvero la figlia. Lo stesso Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, anche se Odile non mostra di avere un grande entusiasmo.

Al Paradiso arriva invece il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, anche se un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa si assenta per un’emergenza, mentre Gianlorenzo fa un passo importantissimo. Le Veneri in prova scoprono intanto chi delle due è stata assunta, mentre a Villa Guarnieri viene fuori una verità dolorosa e che è stata nascosta per molto tempo.

Dove e quando vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Tutte le puntate della soap di Rai 1 sono disponibili su Rai Play, la piattaforma gratuita messa a disposizione dal palinsesto Rai. Se si vuole accedere al servizio streaming, occorre in primis creare un account inserendo dati anagrafici e altri dati importanti, da fornire anche tramite un profilo social.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in primis in onda su Rai 1, tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – alle ore 16.10.

Chi sono i nuovi personaggi della stagione 2026-2027

L’inedita stagione de Il Paradiso delle Signore darà il benvenuto a sette nuovi personaggi, alcuni dei quali entreranno nel mondo della moda, altri nel grande magazzino. Una grande importanza l’avrà la famiglia Corsi, che modificherà gli equilibri della Galleria Milano Moda. In primis arriverà Carla Corsi, che entrerà negli affari della Galleria e che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella sua stabilità economica. Carla dovrà inoltre risolvere il suo conto in sospeso con Adelaide di Sant’Erasmo e anche con Umberto Guarnieri, che potrebbe inserire Carla in uno dei nuclei storici più delicati della storia.

Iacopo Corsi è invece il figlio di Carla ed è un giovane stilista che entrerà anche lui negli affari della Galleria Milano Moda. La sorella Diana Corsi è una ragazza ribelle, ironica e anticonvenzionale, tanto che potrebbe essere un simbolo del cambiamento generazionale che attraverserà tutta la stagione. A modificare gli equilibri tra le Veneri e lo staff sarà inoltre Elisa Croce, la nuova capocommessa del Paradiso che avrà un modo di porsi e uno stile molto diverso rispetto a quello di Irene.

Valter sarà invece il nuovo magazziniere del Paradiso e avrà un passato legato a quello di Elisa. Le nuove Veneri saranno invece Lia e Simona: la prima arriva dalla Sicilia e viene accolta a Milano da Ciro e Concetta Puglisi, mentre la seconda viene dalla Brianza, in passato ha studiato danza classica alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e sognava una carriera da ballerina, interrotta a causa di un grave infortunio alla caviglia.

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