Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: il gesto imprevisto di Odile
Le trame del Paradiso di venerdì 22 maggio 2026: nella puntata finale della stagione la ragazza si riavvicina all'ex e Adelaide fa una visita a sorpresa
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 174
Dove eravamo rimasti il 21 maggio 2026
Delia si propone come modella della "nuova divisa" delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. Mirella non sembra voler costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul passato dell’uomo. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e prepara con Irene e Johnny il piano per smascherare Renato Mancino.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 22 maggio 2026
Le Veneri assieme ai clienti festeggiano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Mirella prende una decisione definitiva su Luigi, anche grazie al costante e affettuoso supporto di Mimmo. Odile compie un gesto nei confronti di Matteo che lascia presagire a un nuovo inizio. Rosa è fuori pericolo e Adelaide, a sorpresa, si presenta da lei in ospedale per accertarsene di persona. Cesare e Rebecca ringraziano chi li ha tirati fuori dai guai, mentre zia Sandra si riconcilia con Irene e Johnny che possono riprendere il loro viaggio. Il Paradiso saluta chi parte e celebra ciò che resta.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 21 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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