Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: il gesto imprevisto di Odile

Le trame del Paradiso di venerdì 22 maggio 2026: nella puntata finale della stagione la ragazza si riavvicina all'ex e Adelaide fa una visita a sorpresa

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 174

Dove eravamo rimasti il 21 maggio 2026

Delia si propone come modella della "nuova divisa" delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. Mirella non sembra voler costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul passato dell’uomo. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e prepara con Irene e Johnny il piano per smascherare Renato Mancino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 22 maggio 2026

Le Veneri assieme ai clienti festeggiano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Mirella prende una decisione definitiva su Luigi, anche grazie al costante e affettuoso supporto di Mimmo. Odile compie un gesto nei confronti di Matteo che lascia presagire a un nuovo inizio. Rosa è fuori pericolo e Adelaide, a sorpresa, si presenta da lei in ospedale per accertarsene di persona. Cesare e Rebecca ringraziano chi li ha tirati fuori dai guai, mentre zia Sandra si riconcilia con Irene e Johnny che possono riprendere il loro viaggio. Il Paradiso saluta chi parte e celebra ciò che resta.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 21 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

IPDS, Rosa

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: Rosa e Marcello, l'ultima promessa d'amore

Le trame del Paradiso di giovedì 21 maggio 2026: i due innamorati si salutano appass...
IPDS, Rosa

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: paura per Rosa (e Odile)

Le trame del Paradiso per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026: la giornalista risc...
IPDS, Cesare

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Cesare è ricattato

Le trame del Paradiso di martedì 19 maggio 2026: l'uomo deve un mucchio di soldi a u...
IPDS, Cesare

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: Cesare è affogato?

Le trame del paradiso di lunedì 11 maggio 2026: la giacca dell'uomo, trovata sulla r...
IPDS, Marcello

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: Marcello e il cattivo presagio

Le trame del Paradiso di venerdì 8 maggio 2026: mentre Irene scopre che Cesare è sco...
IPDS, Rosa

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: Rosa si aggrava

Le trame del Paradiso di mercoledì 20 maggio 2026: la giornalista sta male e deve in...
IPDS, Adelaide

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Adelaide, che regalo per Rosa

Le trame del Paradiso di lunedì 18 maggio 2026: l'intervento della contessa permette...
IPDS, Johnny e Irene

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Irene e Johnny fuggono insieme

Le trame del Paradiso di martedì 5 maggio 2026: svolta clamorosa nella storia tra la...
IPDS, Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile

Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...

Enel

Caldo in arrivo

Come risparmiare in bolletta nei mesi più caldi

LEGGI

Personaggi

Neva Leoni

Neva Leoni
Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Claudio Amendola

Giulio Cesaroni
Federico Russo

Federico Russo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963