Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: le parole di Irene sconvolgono Johnny
Le trame di IPDS di giovedì 22 gennaio 2026: il cugino di Delia turbato da una conversazione sulla Venere, che nasconde una verità anche a Zia Sandra
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 90.
Dove eravamo rimasti il 21 gennaio 2026
La presenza di Marina al Paradiso ispira Marcello, che vorrebbe promuovere alcuni prodotti per l’azienda per cui attualmente lavora. Zia Sandra, tornata a sorpresa a Milano, scopre che Irene ha trascorso il Natale con Cesare e vuole conoscerlo. Ettore informa Umberto dei problemi legati al musicarello e gli chiede di finanziare il film per aiutare Odile. Fulvio intercetta Caterina in partenza per Roma ma ha un malore. Così lei decide di rinunciare al viaggio e a Mario: vuole solo che suo padre stia bene.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 22 gennaio 2026
La decisione di Caterina spinge Fulvio a riflettere sulla scelta o meno di lasciare il lavoro. Johnny ascolta una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda e ne resta turbato, mentre Zia Sandra indaga su Cesare e scopre una verità molto intima sulla nipote. Marina si conferma attrice e testimonial perfetta e per un istante il Paradiso si trasforma in un set. Grazie ai consigli di Caterina, il soufflé di Mimmo conquista il palato dei clienti della Caffetteria, in particolare di uno di loro. Umberto salva il musicarello e svela a Odile che è stato Ettore a suggerirgli l’idea di finanziare il film.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
