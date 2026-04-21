Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026: la confessione di Umberto Le trame del Paradiso di mercoledì 22 aprile 2026: Guarnieri confessa che Greta ed Ettore sono figli di suo fratello. Delia deve rimandare l'annuncio delle nozze

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 154.

Dove eravamo rimasti il 21 aprile 2026

Irene appare turbata dai racconti di Johnny sui suoi progetti di vita libera, proprio mentre lei sta per legarsi in matrimonio con Cesare. La vittoria di Caterina al concorso dell’ALMAT viene data quasi per certa e la ragazza già sogna di stare sulla copertina di Paradiso Donna. Matteo, finito in carcere per essersi introdotto in casa Marchesi, chiede a Marcello di passare un’informazione importante ad Adelaide, che fa una scoperta sconvolgente.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 22 aprile 2026

Dopo la scoperta sui Marchesi, Umberto rivela a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. Un telegramma dalla scuola di restauro riaccende i dubbi tra Agata e Mimmo dopo la riappacificazione. La visita del piccolo Teo costringe Delia e Botteri a rimandare l’annuncio del loro matrimonio, mentre le nozze di Cesare e Irene si fanno sempre più vicine. Nel frattempo, Matteo viene rilasciato e incontra Adelaide e Umberto.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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