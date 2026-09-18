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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 21 settembre 2026

Le trame del Paradiso di lunedì 21 settembre 2026: Costanza lascia il grande magazzino e riceve subito un'offerta interessata. Delia e Botteri quasi salvi

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 11 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si concentra sul resto dei preparativi di nozze, ma un imprevisto sconvolge i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazia Mimmo che la sera prima ha risolto il problema del menù per i bambini presenti al Circolo. Valter ed Elisa scoprono che una loro conoscenza del passato frequenta il Paradiso. Umberto trova conforto in un momento di dolore nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile decide di tornare a Villa Guarnieri dove, a sorpresa, si presenta un componente della famiglia che mancava da molto tempo.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 21 settembre 2026

Irene ha un’idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri. Iacopo non ha nulla in contrario riguardo alle nuove frequentazioni della madre, ma la invita a non fidarsi troppo di Umberto. Nonostante le scuse di Marcello, Costanza decide di lasciare il Paradiso e Valter ne approfitta per chiederle di uscire con lui. Riccardo comunica a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi.

Le trame del Paradiso delle Signore del 18 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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