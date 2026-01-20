Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: Fulvio sta male, la decisione di Caterina

Le trame di IPDS di mercoledì 21 gennaio 2026: annullato improvvisamente il viaggio a Roma da Mario per un malore del padre. Zia Sandra vuole conoscere Cesare

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 88.

Dove eravamo rimasti il 20 gennaio 2026

Marina ha deciso di indossare la divisa delle Veneri e servire i clienti del Paradiso per entrare nel ruolo della protagonista del film. Johnny rivela a Irene che il bacio con Barbara, cui lei ha assistito qualche giorno prima, è stato una recita. Enrico continua a collaborare con lo studio del dottor Moretti e sembra cogliere alcuni aspetti stimolanti da questa nuova esperienza. Marcello riceve una proposta di lavoro inaspettata. Fulvio confida a Concetta di sentirsi in colpa per aver mentito a Caterina, che a sua volta progetta una fuga segreta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 21 gennaio 2026

La presenza di Marina al Paradiso ispira Marcello, che vorrebbe promuovere alcuni prodotti per l’azienda per cui attualmente lavora. Zia Sandra, tornata a sorpresa a Milano, scopre che Irene ha trascorso il Natale con Cesare e vuole conoscerlo. Ettore informa Umberto dei problemi legati al musicarello e gli chiede di finanziare il film per aiutare Odile. Fulvio intercetta Caterina in partenza per Roma ma ha un malore. Così lei decide di rinunciare al viaggio e a Mario: vuole solo che suo padre stia bene.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il paradiso delle signore, Caterina e Fulvio

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: Caterina progetta una fuga segreta

Le trame del Paradiso di martedì 20 gennaio 2026: Marina indossa la divisa delle Ven...
Il paradiso delle signore, Caterina e Fulvio

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: il segreto di Fulvio e la decisione choc di Rosa

Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 16 gennaio 2026: il capo magazziniere...
Il paradiso delle signore, Irene

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo

Le trame della soap di lunedì 19 gennaio 2026: l'amicizia di Johnny e Barbara irrita...
Il Paradiso delle Signore anticipazioni Enrico

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mimmo diventa una star ed Enrico verso l'addio clamoroso

Tra ritorni inattesi, gelosie mai confessate e un articolo di giornale che cambia tu...
Il paradiso delle signore, Marcello, Odile e Matteo

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: la vicenda di Adelaide sconvolge la soap

Le trame del Paradiso delle Signore per la settimana dal 12 al 16 gennaio 2026: la c...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide va in convento e scrive a Marcello, la reazione di Rosa è drastica

L’amata fiction di Rai 1 e pronta a tornare con una settimana ricchissima: ecco tutt...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore torna dopo lo stop: Adelaide senza freni e una proposta che cambia tutto

Dopo la pausa natalizia, la soap di Rai 1 riparte tra tensioni amorose, vendette sil...
Il paradiso delle signore Adelaide (Vanessa Gravina)

Il Paradiso delle Signore: una puntata cancellata e la terribile vendetta della contessa Adelaide

Le anticipazioni delle puntate della fiction più amata di Rai 1: cosa succede da mar...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, la trappola di Adelaide: Marcello ci casca ed è in grande pericolo

Cosa vedremo nelle prossime puntate della fiction più amata di Rai 1? Ecco tutte le ...

Personaggi

gioia-spaziani

Gioia Spaziani
Irene Giancontieri

Irene Giancontieri
Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio
Paolo Celata

Paolo Celata

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963