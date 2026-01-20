Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: Fulvio sta male, la decisione di Caterina
Le trame di IPDS di mercoledì 21 gennaio 2026: annullato improvvisamente il viaggio a Roma da Mario per un malore del padre. Zia Sandra vuole conoscere Cesare
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 88.
Dove eravamo rimasti il 20 gennaio 2026
Marina ha deciso di indossare la divisa delle Veneri e servire i clienti del Paradiso per entrare nel ruolo della protagonista del film. Johnny rivela a Irene che il bacio con Barbara, cui lei ha assistito qualche giorno prima, è stato una recita. Enrico continua a collaborare con lo studio del dottor Moretti e sembra cogliere alcuni aspetti stimolanti da questa nuova esperienza. Marcello riceve una proposta di lavoro inaspettata. Fulvio confida a Concetta di sentirsi in colpa per aver mentito a Caterina, che a sua volta progetta una fuga segreta.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 21 gennaio 2026
La presenza di Marina al Paradiso ispira Marcello, che vorrebbe promuovere alcuni prodotti per l’azienda per cui attualmente lavora. Zia Sandra, tornata a sorpresa a Milano, scopre che Irene ha trascorso il Natale con Cesare e vuole conoscerlo. Ettore informa Umberto dei problemi legati al musicarello e gli chiede di finanziare il film per aiutare Odile. Fulvio intercetta Caterina in partenza per Roma ma ha un malore. Così lei decide di rinunciare al viaggio e a Mario: vuole solo che suo padre stia bene.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
