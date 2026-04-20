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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: Adelaide, scoperta sconvolgente

Le trame del Paradiso di martedì 21 aprile 2026: Matteo, dal carcere, fa giungere una notizia incredibile alla contessa. Irene non vuole che Johnny parta

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 152.

Dove eravamo rimasti il 20 aprile 2026

Agata confessa a Concetta che teme di aver perso Mimmo per sempre. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa decide di seguire il consiglio di Marcello di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo e tra i due sembra riaffiorare un’intesa che sembrava sopita. Dopo aver vinto molti soldi scommettendo sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny progetta di partire per un lungo viaggio. Adelaide e Umberto coinvolgono Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in carcere.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 21 aprile 2026

Irene appare turbata dai racconti di Johnny sui suoi progetti di vita libera, proprio mentre lei sta per legarsi in matrimonio con Cesare. La vittoria di Caterina al concorso dell’ALMAT viene data quasi per certa e la ragazza già sogna di stare sulla copertina di Paradiso Donna. Matteo, finito in carcere per essersi introdotto in casa Marchesi, chiede a Marcello di passare un’informazione importante ad Adelaide, che fa una scoperta sconvolgente.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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