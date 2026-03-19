Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: Odile va via di casa (e da Umberto) Le trame del Paradiso di venerdì 20 marzo 2026: dopo un duro confronto con Umberto, la ragazza si trasferisce dai Marchesi. Matteo deve cambiare i suoi progetti

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 131.

Dove eravamo rimasti il 19 marzo 2026

Grazie a un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina, Valeria ha un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look ideato da Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia rovina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene di suonare al suo matrimonio. Matteo ha deciso di lasciare Marina che, nel frattempo, gli dà una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che potrebbe avere degli effetti dirompenti su di lui.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 20 marzo 2026

Irene coinvolge Johnny per fare una sorpresa a Cesare e il magazziniere pensa al suo futuro e al suo desiderio di partire. Tancredi annuncia a Rosa che anche altre testate hanno ricevuto il documento compromettente su Umberto. Odile, dopo un duro confronto con lo zio, decide di trasferirsi dai Marchesi. La rivelazione di Marina su una possibile gravidanza mette Matteo di fronte alle sue responsabilità. Al Paradiso si concludono positivamente le accese discussioni sull’audace abito di Botteri e in Atelier, tra lo stilista e Delia, scoppia la passione.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 19 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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