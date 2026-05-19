Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: Rosa si aggrava
Le trame del Paradiso di mercoledì 20 maggio 2026: la giornalista sta male e deve intervenire Enrico. La soluzione per liberare Cesare dai debiti
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 172.
Dove eravamo rimasti il 19 maggio 2026
Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. Si scopre che Cesare è ricattato da Renato Mancino, al quale dovrà cedere alcune proprietà se non salderà i suoi debiti di gioco. Al Paradiso sono tutti sollevati per il ritorno di Rosa e Marcello si presenta a Villa Guarnieri per ringraziare di persona Adelaide.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 20 maggio 2026
Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a sedersi di nuovo al tavolo con Mancino per smascherarlo. Mirella è preoccupata per l’atteggiamento ambiguo di Luigi, mentre Mimmo cerca di proteggerla e di capire le vere intenzioni dell’uomo. Intanto le condizioni di Rosa si aggravano: Enrico, per salvare la gamba ferita dall’infezione, mette la Camilli davanti a una scelta drastica. Solo la magia del Giro d’Italia porta un po’ di leggerezza tra le Veneri.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 19 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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