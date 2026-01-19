Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: Caterina progetta una fuga segreta Le trame del Paradiso di martedì 20 gennaio 2026: Marina indossa la divisa delle Veneri, Johnny rassicura Irene e Fulvio si sente in colpa per una bugia

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 87.

Dove eravamo rimasti il 19 gennaio 2026

Mimmo torna dalla Sicilia contento di essersi riconciliato con il padre. L’amicizia tra Johnny e Barbara infastidisce Irene, ma lei non vuole ammetterlo. Marina deve calarsi nella parte di una commessa e chiede aiuto a Landi, mentre Odile offre il suo sostegno a Matteo per un problema grave che potrebbe mettere a rischio la realizzazione del film. Fulvio si scusa con Roberto per i modi scortesi con cui si è rivolto a lui, ma è deciso a lasciare il Paradiso e, nel tentativo di consolare Caterina, le racconta un’altra bugia su Mario.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 20 gennaio 2026

Marina ha deciso di indossare la divisa delle Veneri e servire i clienti del Paradiso per entrare nel ruolo della protagonista del film. Johnny rivela a Irene che il bacio con Barbara, cui lei ha assistito qualche giorno prima, è stato una recita. Enrico continua a collaborare con lo studio del dottor Moretti e sembra cogliere alcuni aspetti stimolanti da questa nuova esperienza. Marcello riceve una proposta di lavoro inaspettata. Fulvio confida a Concetta di sentirsi in colpa per aver mentito a Caterina, che a sua volta progetta una fuga segreta.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

