Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 20 febbraio 2026: i Marchesi trovano la lettera di Umberto
Le trame del Paradiso di venerdì 20 febbraio 2026: Greta scatta una foto alla missiva nascosta in cassaforte. Marcello e Rosa ci provano ancora una volta
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 111.
Dove eravamo rimasti il 19 febbraio 2026
Concetta è preoccupata perché Ciro tarda a trovare il sostituto di Mimmo. Ettore e Greta scoprono che Umberto andrà a Monza per seguire da vicino il set e per loro si profila l’occasione perfetta per accedere alla cassaforte. Roberto propone a Marcello una serata al Circolo per distrarsi un po’ dai problemi con Rosa, ma arrivato lì, la trova con Tancredi per l’intervista che uscirà su Paradiso Donna e soffre.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 20 febbraio 2026
Il sentimento tra Marcello e Rosa è ancora forte, tanto da spingere i due a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, spera in un futuro sereno per lei e Cesare. Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano convinti che la situazione in Caffetteria si sia risolta, ma si scopre che Ciro non ha detto tutta la verità. I fratelli Marchesi, intanto, entrano a Villa Guarnieri per fare un servizio fotografico e Greta riesce a trovare la lettera del padre nella cassaforte di Umberto e a scattarne una foto.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
