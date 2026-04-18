Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Matteo finisce in prigione Le trame del Paradiso di lunedì 20 aprile 2026: per colpa del piano di Umberto e Adelaide il ragazzo viene arrestato. Johnny vince e se ne va

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 151.

Dove eravamo rimasti il 17 aprile 2026

Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessagli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda, i disegni preferiti dal padre. Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 20 aprile 2026

Agata confessa a Concetta che teme di aver perso Mimmo per sempre. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa decide di seguire il consiglio di Marcello di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo e tra i due sembra riaffiorare un’intesa che sembrava sopita. Dopo aver vinto molti soldi scommettendo sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny progetta di partire per un lungo viaggio. Adelaide e Umberto coinvolgono Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in carcere.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 17 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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