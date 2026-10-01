Il paradiso delle signore, Adelaide si scontra subito con Carla e si celebrano le nozze Le trame del Paradiso di venerdì 2 ottobre 2026: tra le due donne scoppia una rivalità fatta di dispetti e sospetti. Delia e Gianlorenzo all'altare

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 20 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 1 ottobre 2026

Irene lancia un’idea per risolvere il problema sorto in merito alla data del matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Diana si scontra con la madre dopo il taglio dei fondi e decide di trovarsi un lavoro. Davanti alla possibilità che il Paradiso debba pagare una grossa somma per colpa sua, Marcello ha una reazione emotiva, ma ritrova un po’ di leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food. La famiglia Guarnieri si stringe attorno a Riccardo.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 2 ottobre 2026

Riccardo ringrazia il padre per il sostegno ma teme che Carla non accetterà la sua proposta, mentre Adelaide dubita dell’alleanza con la Corsi. Valter si assume la responsabilità per il danno fatto da Simona al manichino e la incoraggia a continuare a ballare: lei recupera la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato. Una sorprendente mossa di Carla getta inquietudine su Adelaide e sulla corsa alla presidenza al Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano il sogno di un amore nato e suggellato al Paradiso delle Signore.

Le trame del Paradiso delle Signore del 1 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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