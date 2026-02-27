Trova nel Magazine
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: si aggrava l'epidemia tra i bambini

Le trame del Paradiso di lunedì 2 marzo 2026: Enrico deve affrontare sempre più casi di piccoli con strani sintomi. Umberto affronta Ettore per il "caso Londra"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 117.

Dove eravamo rimasti il 27 febbraio 2026

Da Sanremo arriva una notizia drammatica: il cantautore Luigi Tenco è stato ritrovato senza vita. Concetta ha dei dubbi sul servizio fotografico, ma Ciro la incoraggia. In galleria si presenta una vecchia conoscenza del Paradiso, Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie, che Marcello aveva già conosciuto al Circolo, interessata a proporre i suoi articoli. Rebecca riesce a incontrare la zia Sandra. Ettore e Greta scoprono che qualcuno si è recato a Londra per conto di Umberto e spingono Odile a schierarsi contro di lui.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 2 marzo 2026

Sulla copertina del nuovo numero di Paradiso Market spicca la foto di Concetta e a Casa Puglisi arriva la nuova lavatrice. I fratelli Marchesi scoprono che a mandare qualcuno a Londra, dalla madre, è stato Umberto, il quale tenta di spiegarne i motivi a Ettore. Durante la cena al Circolo con le Veneri voluta da zia Sandra, Rebecca sente che la zia vuole mantenere una promessa fatta a Irene. Enrico riceve una telefonata da Barbara: il fratellino Maurizio si è aggravato. Aumentano i casi di bambini con strani sintomi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 27 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

