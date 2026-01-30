Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Umberto in difficolta, deve chiedere aiuto Le trame del Paradiso di lunedì 2 febbraio 2026: la produzione del film non va per il verso giusto, serve Matteo. Rosa e Marcello sempre più distanti

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 97.

Dove eravamo rimasti il 30 gennaio 2026

Agata riceve un’offerta di lavoro interessante per il suo futuro professionale, che però comporta un suo trasferimento da Milano. Dopo l’intervento della sera prima, Enrico pensa di lasciare l’università e accettare la proposta fattagli da Moretti di prendere le redini dell’ambulatorio. Una gaffe di Tancredi scatena l’ira di Rosa nei confronti di Marcello: sfuma il piano di Irene di farli riappacificare. Umberto si apre con Greta e le fa una rivelazione importante riguardo suo fratello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 2 febbraio 2026

Agata ha ricevuto un’offerta di lavoro a Firenze, ma teme la separazione da Mimmo. Umberto si trova ad affrontare le crescenti difficoltà della produzione cinematografica e si rivolge a Matteo, facendogli una proposta allettante. Enrico è convinto di aver fatto la scelta giusta prendendo in mano l’eredità di Moretti, ma una visita inaspettata di Di Meo turba per un attimo la sua serenità. Rosa e Marcello tentano ancora una volta di chiarirsi, ma la distanza tra i due sembra incolmabile.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche