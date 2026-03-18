Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 19 marzo 2026: una notizia sconvolge Matteo Le trame del Paradiso di giovedì 19 marzo 2026: Marina confessa un segreto a Portelli. Rosa consegna a Umberto un documento delicatissimo: conseguenze pesanti

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 130.

Dove eravamo rimasti il 18 marzo 2026

Concetta, turbata da quanto le ha confidato Mimmo su Agata, telefona alla figlia per sondarne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. Johnny riceve da Cesare la proposta di suonare al suo matrimonio con Irene: è l’ennesimo colpo che il magazziniere subisce per la donna che ama. Grazie a una conoscenza di Ivana, Ciro riceve una proposta da un monsignore interessato all’offerta gastronomica del Gran Caffè. Dopo l’articolo uscito su Umberto, Odile trova il coraggio di avvicinare Rosa per capire la verità su suo zio e va a trovarlo. I fratelli Marchesi, intanto, continuano a tramare per allontanare sempre di più la contessina da Guarnieri.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 19 marzo 2026

Grazie a un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina, Valeria ha un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look ideato da Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia rovina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene di suonare al suo matrimonio. Matteo ha deciso di lasciare Marina che, nel frattempo, gli dà una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che potrebbe avere degli effetti dirompenti su di lui.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 18 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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